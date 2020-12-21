Первые кадры станции метро "8 ноября"

Председатель Правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев: «Мы всегда были уверены, что наши Шушинский, Лачинский, Губадлинский, Агдамский, Физулинский и Джебраильский филиалы вернутся в Карабах» - ИНТЕРВЬЮ

11:12, Политика 11 848