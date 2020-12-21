Первые кадры станции метро "8 ноября"

Новая станция бакинского метро "8 Ноября" практически готова.

Напомним, что новая станция бакинского метрополитена получила свое название по инициативе Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева в честь Дня Победы в Отечественной войне

Отметим, что станция "8 Ноября" находится по адресу: Насиминский район, улица Джейхуна Салимова, 1065-й квартал.

Day.Az со ссылкой на Milli.az представляет вашему вниманию данное видео: