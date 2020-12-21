https://news.day.az/society/1300463.html Первые кадры станции метро "8 ноября" - ВИДЕО
Первые кадры станции метро "8 ноября" - ВИДЕО
Новая станция бакинского метро "8 Ноября" практически готова.
Напомним, что новая станция бакинского метрополитена получила свое название по инициативе Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева в честь Дня Победы в Отечественной войне
Отметим, что станция "8 Ноября" находится по адресу: Насиминский район, улица Джейхуна Салимова, 1065-й квартал.
Day.Az со ссылкой на Milli.az представляет вашему вниманию данное видео:
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