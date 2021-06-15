https://news.day.az/society/1352778.html Расписание телеуроков для школьников на 16 июня - ФОТО
Расписание телеуроков для школьников на 16 июня - ФОТО
Опубликовано расписание на 16 июня телеуроков для школьников, транслируемых в рамках передачи "Время урока" на телеканалах Mədəniyyət ("Культура") и ARB Günəş, передает Day.Az со ссылкой на министерство образования Азербайджана.
Ведомство рекомендует обращать внимание на расписание занятий, изучать темы, представленные в программе "Время урока", так как эти телеуроки дают учащимся дополнительную и уникальную возможность учиться у лучших преподавателей.
Видеоуроки также можно посмотреть на YouTube-канале, портале (video.edu.az), страницах видеоуроков и телеканала Təhsil в Facebook.
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