Расписание телеуроков для школьников на 16 июня

Опубликовано расписание на 16 июня телеуроков для школьников, транслируемых в рамках передачи "Время урока" на телеканалах Mədəniyyət ("Культура") и ARB Günəş, передает Day.Az со ссылкой на министерство образования Азербайджана.

Ведомство рекомендует обращать внимание на расписание занятий, изучать темы, представленные в программе "Время урока", так как эти телеуроки дают учащимся дополнительную и уникальную возможность учиться у лучших преподавателей.

Видеоуроки также можно посмотреть на YouTube-канале, портале (video.edu.az), страницах видеоуроков и телеканала Təhsil в Facebook.