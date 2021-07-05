Как подать на алименты в Азербайджане?

Day.Az со ссылкой на Trend представляет вопросы граждан юристу Вадиму Шнееру:

Добрый день! Скажите пожалуйста, могу ли я подать на алименты на отца моего ребёнка, при условии, что он является гражданином Российской Федерации и в официальном браке мы не были. Свадьба у нас была, но брак должен был быть заключён в России. Он уехал, и бракосочетание так и не состоялось. Заранее благодарю!

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Да, вы можете подать соответствующий иск при условии, что он официально признан отцом ребёнка. Иск может быть подан как по месту жительства отца, так и по вашему месту жительства. Предполагаю, что отец ребёнка проживает в России. Соответственно, рекомендуется подавать иск о взыскании алиментов в России, что облегчит процесс взыскания алиментов.

Если же он не признан отцом ребёнка, то в начале надо обратиться в суд с иском об установлении отцовства. Такой иск также можно подать как по вашему, так и по его, месту жительства.

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