В Баку запускается новый экспресс маршрут

В Баку с завтрашнего дня начинает работу экспресс-маршрут E2.

Как сообщает Day.Az, соответствующую информацию распространило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Маршрут берет начало с улицы Самед бека Мехмандарова поселка Старый Гюняшли и заканчивается на станции торговый центр Садарак. Автобус проезжает по Неапольскому и Украинскому кругу, улице Рамиза Гулиева (кафе Наргиля), проспект 8 Ноября, Центр службы АСАН №2, улица Зарифа Алиева (станция метро Сахиль), площадь Азнефть и мечеть Бибихейбят.

Автобусы по маршруту будут курсировать с 15-минутным интервалом, стоимость проезда составит 0,50 AZN.