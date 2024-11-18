Влияние изменения климата на здоровье людей ощущается уже во всем мире

Влияние изменения климата на здоровье людей уже ощущается во всех уголках мира.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев во время выступления на "круглом столе" высокого уровня по климату и здоровью в рамках COP29, сообщает Trend.

"Эти воздействия угрожают не только благополучию людей, но и устойчивости систем здравоохранения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Сегодня мы делаем важный шаг вперед в нашем коллективном обязательстве противостоять этим вызовам. Сегодня мы подпишем Письмо о намерениях создания Коалиции по преемственности председателей Бакинской COP в области климата и здоровья. Эта коалиция, в состав руководства которой, наряду с Азербайджаном, вошли наши ценные партнеры - Великобритания, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бразилия, представляет беспрецедентное международное сотрудничество.

Вместе со Всемирной организацией здравоохранения мы стремимся к тому, чтобы изменение климата и здоровье оставались в центре глобальной повестки дня. Новая коалиция обеспечит преемственность и платформу, необходимые для укрепления этих усилий, максимального увеличения их воздействия и объединения заинтересованных сторон из правительств, международных организаций, гражданского общества, академических кругов и частного сектора", - сказал Т.Мусаев.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.