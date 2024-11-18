Бакинская инициативная группа провела мероприятие на тему солидарности во имя "зеленого" будущего

Бакинская инициативная группа в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) провела конференцию, посвященную деколонизации и "зеленому" будущему.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии "Солидарность ради деколонизации и "зеленого" будущего", проведенном Бакинской инициативной группой (БИГ) в павильоне Национального форума НПО в "Зеленой зоне", приняли участие депутаты подвергшихся в свое время колонизации Мали, Кении, Демократической Республики Конго, Нигерии, Джибути, Того, Мавритании, Зимбабве, Замбии и Камеруна, руководители неправительственных организаций, политики, экоактивисты, правозащитники.

На мероприятии, посвященном экологическим проблемам в бывших колониях, состоялся обмен мнениями о наиболее оптимальных путях к "зеленому" и свободному от иностранного влияния будущему африканского континента. В ходе обсуждений были затронуты негативные последствия колониализма в этих регионах, вопросы устойчивого развития и содействия экологическому восстановлению и стабильности. Участники мероприятия рассказали о продолжении колониальной политики ряда государств и осудили их попытки реализовать новые проявления колониализма. Было подчеркнуто, что Франция была изгнана из Сахельского региона Африки из-за колониальной политики. На мероприятии была заявлена важность деколонизации регионов, все еще находящихся под колониальным гнетом.

Выступившие заявили, что колониализм оставил глубокий след в Африке, и его последствия ощущаются и сегодня. Они отметили, что одной из самых больших проблем, стоящих перед континентом, является изменение климата. Связи между колониальным прошлым и нынешним климатическим кризисом в Африке многогранны и требуют детального анализа. Сообщалось, что колониальные державы превратили африканские страны в поставщиков сырья и дешевой рабочей силы, предотвращая развитие местной промышленности и сельского хозяйства. Эта политика сделала экономику бывших и настоящих колониальных стран зависимой от экспорта и уязвимой перед внешними потрясениями, а также изменением климата. Использование колонизаторами неустойчивых методов управления земельными ресурсами, такими как посадка монокультур и вырубка лесов, привело к деградации почв и снижению урожайности. Это, в свою очередь, повысило уязвимость африканских стран к засухе и другим экстремальным погодным явлениям. Многие африканские страны стали крупными экспортерами нефти и газа, увеличивая свою зависимость от ископаемого топлива и замедляя переход к возобновляемым источникам энергии. Изменение климата вызывает более частые и сильные засухи и наводнения, что оказывает негативное воздействие на сельское хозяйство, продовольственную безопасность и экономику в целом. Это вызывает такие проблемы, как повышение уровня морей, распространение болезней и миграция.

Отметим, что это мероприятие БИГ было организовано в рамках грантового конкурса "COP29: международные инициативы", объявленного совместно министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Агентством государственной поддержки НПО.

В рамках мероприятия был показан видеоролик о деятельности Бакинской инициативной группы (БИГ). Была организована выставка фотографий, запечатлевших негативные последствия ядерных испытаний Франции в странах Африки, подчеркнуто, что эти испытания оставили токсичное наследие в регионах, где они проводились.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).