Мы все объединены в борьбе с изменением климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал представитель Венгерского председательства в Совете Европейского союза Атилла Штайнер на пресс-конференции в рамках СОР29.

"После решения, принятого в Дубае, наша обязанность - обеспечить амбициозную и достоверную реализацию глобального обзора как на национальном, так и на международном уровнях, согласующуюся с целевым показателем в 1,5°C", - сказал он.

Штайнер отметил, что для ЕС крайне важно добиться значимых, амбициозных и прочных результатов по смягчению последствий изменения климата, при этом выделяя три ключевых приоритета: отслеживание прогресса выполнения глобального обзора, признание существующих решений по внедрению и отправка амбициозных сигналов касательно практических решений для будущих лет.

"Бизнес-сектор и общественность требуют от нас сильных сигналов относительно того, как будет происходить энергетический переход. Очевидно, что смягчение последствий изменения климата является одним из основных инструментов в этом процессе", - добавил он.

Также Штайнер подчеркнул, что Парижское соглашение нацелено на сокращение выбросов парниковых газов и достижение цели по ограничению потепления на 1,5°C, что делает смягчение изменений климата ключевым аспектом его реализации.

"COP29 должен вновь подтвердить нашу решимость отказаться от ископаемых видов топлива и ускорить энергетический переход, как было согласовано в прошлом году. Этот переход возможен, и пример ЕС показывает, что мы можем поддерживать устойчивый рост экономики, одновременно значительно сокращая выбросы", - добавил он.