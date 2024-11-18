Изменение климата требует тщательного пересмотра образа жизни

Изменение климата требует тщательной переоценки образа жизни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр образования Италии Джузеппе Вальдитара во время выступления на встрече высокого уровня по Вложению инвестиций в человеческое развитие ради климатически устойчивого будущего, проходящей в рамках COP29 в Баку.

Он отметил, что в этом контексте образование может сыграть ключевую роль в приобретении знаний и осведомленности.

"Научные и культурные знания, компетенции необходимы людям для развития умений различать истинную и ложную информацию, воспитывать толерантность. Мы верим в научный подход. Для нас экономический рост и защита окружающей среды должны идти вместе.

В интересах будущих поколений мы должны уделять особое внимание защите здоровья, образования, биоэкономики, сохранению биоразнообразия и экосистем", - добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.