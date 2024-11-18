Фарид Гаибов выступил на тему "Зеленое будущее с молодежью"

Сегодня в Голубой зоне COP29 состоялось мероприятие на тему "Зеленое будущее с молодежью".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на мероприятии выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Министр доложил о шагах, предпринятых для устойчивого развития в молодежной и спортивной политике в Азербайджане, и отметил, что темы спорта и природы составляют единство. Подчеркнув важность спорта, Фарид Гаибов подчеркнул, что благодаря самоотверженной работе таких организаций, как Федерация гребли и каноэ Азербайджана, в последние годы инициативы по гребле в Азербайджане значительно расширились. Министр отметил, что международное сотрудничество в направлении экологического просвещения будет продолжено.

В мероприятии приняли участие президент Всемирной федерации гребли Жан-Кристоф Роллан, президент Международной федерации гребли на лодках-драконах Клаудио Шерми, почетный президент Азиатской федерации гребли и Глобальной федерации гребли Канала Ван Ши, уполномоченный представитель Глобальной федерации гребли Канала Кен Ли и глава Федерации гребли и каноэ Азербайджана Вугар Ахмедов.