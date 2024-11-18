https://news.day.az/society/1708266.html Сколько армянских мин обнаружено в Карабахе? - последние данные Обнародована еженедельная информация (11.11.2024 -17.11.2024) об операциях, проводимых Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) на освобожденных от оккупации территориях.
Сколько армянских мин обнаружено в Карабахе? - последние данные
Обнародована еженедельная информация (11.11.2024 -17.11.2024) об операциях, проводимых Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Day.Az в ANAMA, в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джабраиле, Губадлы и Зангилане были обнаружены 126 противопехотных мин, 29 противотанковых мин, 483 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и НРБ очищены 972,6 гектара.
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