https://news.day.az/politics/1708297.html В Азербайджане увеличиваются расходы на оборону В ответ на широкую политику милитаризации Армении в государственном бюджете Азербайджана следующего года увеличиваются расходы на оборону.
В Азербайджане увеличиваются расходы на оборону
В ответ на широкую политику милитаризации Армении в государственном бюджете Азербайджана следующего года увеличиваются расходы на оборону.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" в Милли Меджлисе (парламент).
Министр отметил, что в следующем году на расходы на оборону будет выделено 8 миллиардов 396 миллионов манатов.
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