В Баку будет представлена Бакинская декларация о климатической прозрачности

Сегодня будет представлена Бакинская декларация о глобальной климатической прозрачности.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в ходе круглого стола министров по вопросам глобальной климатической прозрачности.

"Я также горд представить Бакинскую декларацию о глобальной климатической прозрачности. Декларация подчеркивает нашу коллективную решимость продвигать прозрачность и международное сотрудничество. Декларация работает в тандеме с Бакинской платформой прозрачности. С одной стороны, мы подтверждаем нашу приверженность прозрачности в климатических действиях. С другой стороны, мы создаём платформу для конкретных действий в поддержку процессов прозрачности",- подчеркнул он.

Напомним, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.