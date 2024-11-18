Из-за тепловых волн результаты обучения в среднем снижаются на 14 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель исполнительного директора UNICEF по партнерству Китти ван дер Хейден в ходе круглого стола министров COP29 по экологизации образования и повышению климатической грамотности: 2-я ежегодная встреча Партнерства по экологизации образования

"Я считаю, что образование - это лучшая инвестиция в адаптацию к изменениям климата, и между климатом и образованием существует очень тесная взаимосвязь. Я хотела бы подчеркнуть несколько моментов. Первый момент - это то, насколько климатические потрясения влияют на результаты и достижения в обучении. Известно, что, например, из-за тепловых волн результаты обучения в среднем снижаются на 14 процентов. Исследования продолжаются, и эти цифры могут быть даже выше. Дети, пережившие климатические потрясения, будь то ураган, наводнение или засуха, в 43 процентах случаев страдают от тревожных расстройств, что, опять же, сказывается на их успеваемости. Мы не можем игнорировать взаимосвязь между климатом и образованием. Я уверена, что инвестиции в образование в контексте климатической адаптации вполне возможны и приносят значительную отдачу", - сказала она.