COP for Hope: EIB активно участвует в COP29, делясь опытом для ускорения климатических действий

Источник: Агентство международной информации Trend

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Сегодняшний собеседник - Вице-президент Европейского инвестиционного банка (EIB) Амбруаз Файоль.

В эксклюзивном интервью Trend на полях COP29 Амбруаз Файоль подчеркнул активное участие банка в мероприятии.

"Европейский инвестиционный банк является финансовым инструментом Европейского союза. Уже третий год подряд более 50 процентов наших инвестиций направлены на борьбу с изменением климата и обеспечение экологической устойчивости - в 2023 году этот показатель составил почти 50 миллиардов евро. Как всегда, EIB тесно сотрудничает с председательством Конференции сторон (КС), делясь своим опытом в ключевых энергетических секторах. Особенно мы сосредоточены на масштабировании новых технологий, таких как "зеленый" водород и системы хранения энергии, которые будут играть ключевую роль в обеспечении "зеленого" перехода в будущем.

EIB активно представлен на COP29, и мы делимся своим опытом в области мобилизации частного климатического финансирования, а также демонстрируем конкретные и преобразующие решения, чтобы помочь странам и частному сектору ускорить климатические действия. При этом мы уделяем особое внимание справедливому переходу, который не оставляет позади ни людей, ни регионы", - отметил Файоль.

Фонд действий по климатическому финансированию: инициатива Азербайджана

Вице-президент EIB Амбруаз Файоль подчеркнул, что Фонд действий по климатическому финансированию представляет собой инновационный подход к борьбе с изменением климата.

"Соглашение, достигнутое на COP28, о постепенном отказе от ископаемого топлива стало долгожданным и важным шагом вперед, хотя он был необходим уже давно. Теперь настало время перейти от слов к конкретным действиям. В этом контексте инициатива создания Фонда действий по климатическому финансированию представляет собой свежий взгляд на проблему: страны и компании, занимающиеся добычей ископаемого топлива, приглашаются активно участвовать в финансировании проектов по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним в развивающихся экономиках.

Мы приветствуем такие инициативы, поскольку они предлагают новые подходы к сокращению разрыва в климатическом финансировании и способствуют достижению глобальных целей в борьбе с изменением климата", - отметил Файоль.

Роль многосторонних финансовых институтов в достижении ощутимых результатов на COP29

"EIB имеет статус наблюдателя на Конференции ООН по изменению климата, поэтому мы не участвуем напрямую в переговорах. Однако роль многосторонних банков развития очевидна для всех участников переговорного процесса, и именно поэтому эти банки активно призывают к более решительным действиям. Как многосторонние банки развития, мы уже достигли значительного прогресса. В сентябре банки развития сообщили о двух рекордах: во-первых, климатическое финансирование на 2023 год составило 125 миллиардов долларов США - на 25 миллиардов больше, чем в 2022 году; во-вторых, глобальное частное финансирование, мобилизованное нашими инвестициями, почти удвоилось, составив рекордные 101 миллиард долларов США. Тем не менее, мы понимаем, что для удовлетворения огромных потребностей в инвестициях и достижения трансформационных изменений, особенно в развивающихся странах, нужно сделать еще больше", - отметил Файоль.

"Здесь, на COP29, многосторонние банки развития объявили о наших планах по повышению климатического финансирования. Мы ожидаем, что к 2030 году наше ежегодное коллективное климатическое финансирование для стран с низким и средним доходом достигнет 120 миллиардов долларов, включая 42 миллиарда на адаптацию, при этом мы намерены мобилизовать 65 миллиардов долларов из частного сектора. Для стран с высоким уровнем дохода это финансирование, как предполагается, составит 50 миллиардов долларов, включая 7 миллиардов на адаптацию, и также будет мобилизовано 65 миллиардов долларов из частного сектора", - добавил он.

Файоль также отметил, что многосторонние банки развития активно работают над усилением сотрудничества и совместного финансирования на уровне стран.

"На COP29 мы представили наше общее понимание и стратегию по созданию страновых платформ для действий по борьбе с изменением климата, что обеспечит комплексный подход и расширит масштаб воздействия. Кроме того, чтобы максимизировать влияние на климат и отказаться от простого измерения объема климатического финансирования, мы предложили общий подход к отчетности о воздействии на климат", - пояснил вице-президент EIB.

Поддержка EIB "зеленого"​ перехода Азербайджана

Файоль отметил, что в рамках Экономического и инвестиционного плана Европейского Союза для Азербайджана EIB готов поддержать "зеленый" переход страны.

"Наши приоритеты включают развитие "чистой" энергетики, устойчивых транспортных инвестиций, а также цифровизацию и улучшение доступа к финансированию для малых и средних предприятий. Вице-президент EIB Тереза Червинска отвечает за зарубежное финансирование операций в Азербайджане, и на COP29 она провела встречи с министром финансов Самиром Шарифовым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым и министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Здесь, на COP29, EIB Global, специализированное подразделение Группы EIB, которое занимается операциями за пределами ЕС и является ключевым партнером стратегии EU Global Gateway, подписал меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном. Это соглашение направлено на предоставление технической помощи и создание рамок для подготовки и оценки модернизации и расширения бакинского метрополитена", - рассказал вице-президент EIB.

Кроме того, как он отметил, EIB завершил десятимесячное задание по повышению безопасности и надежности железных дорог Азербайджана.

"Консультационная поддержка EIB, первая завершенная в рамках Фонда инвестиций Восточного партнерства для развития связности, привела к рекомендациям, которые будут направлять Азербайджанские железные дороги в проекте по повышению эксплуатационной безопасности, одновременно сокращая время в пути, затраты и выбросы парниковых газов. Помимо поддержки "зеленого" перехода Азербайджана, в начале этого года EIB подписал кредитное соглашение на сумму 10 миллионов евро с Bank Respublika для поддержки микро-, малых и средних предприятий в Азербайджане. Это соглашение способствует финансовой интеграции, предоставляя кредиты малому бизнесу на льготных условиях с возможностью выдачи в местной валюте, что стимулирует инвестиции, рост и создание рабочих мест", - подчеркнул Файоль.

Приоритеты EIB по "зеленой" повестке Центральной Азии

Файоль отметил, что EIB Global ориентирован на поддержку модели устойчивого роста в Центральной Азии.

"Мы активно продвигаем проекты "зеленой" инфраструктуры, включая энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, передачу энергии, водоснабжение и санитарные условия, устойчивый транспорт, а также улучшаем доступ к финансированию для малых и средних предприятий.

В Узбекистане EIB Global поддерживает строительство и эксплуатацию трех солнечных фотоэлектрических станций, что поможет стране достичь цели в 25 процентаъ возобновляемых источников в производстве электроэнергии к 2030 году. Этот проект не только способствует устойчивому энергетическому переходу, но и улучшает качество жизни, снижая выбросы углерода и загрязнение воздуха.

Кроме того, в начале этого года EIB Global подписал меморандумы о взаимопонимании с Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Узбекистан и Банком развития Казахстана для совместного финансирования проектов в области устойчивого транспорта на сумму почти 1,5 миллиарда евро", - добавил он.

Планы EIB утроить финансирование адаптации к энергетическому переходу

Вице-президент EIB подчеркнул, что банк активно сотрудничает с Европейской комиссией, а также с государствами, городами и частным сектором для финансирования мер по адаптации.

"В прошлом году мы выделили рекордные 2,7 миллиарда евро на проекты адаптации по всему миру. Мы планируем значительно увеличить эти суммы в текущем и следующих годах. Особое внимание уделяется наиболее уязвимым регионам. Для людей, проживающих на малых островах и в прибрежных зонах, сталкивающихся с повышением уровня моря, экстремальными погодными явлениями и потеплением океанов, изменение климата представляет собой настоящую угрозу выживаемости. EIB сотрудничает с Карибским банком развития для поддержки климатически устойчивой водной инфраструктуры в 14 странах. В Европе мы помогаем государствам, пострадавшим от недавних экстремальных погодных условий, таких как наводнения в Центральной и Восточной Европе и Испании. Эти разрушительные события подчеркивают неотложность инвестиций в адаптацию и повышение устойчивости, демонстрируя, что последствия изменения климата ощущаются по всему миру", - отметил он.

Преобразование EIB в климатический банк

Файоль напомнил, что EIB проходит трансформацию в климатический банк уже более десяти лет, и этот процесс связан с несколькими важными вехами: первыми в мире "зелеными" облигациями в 2007 году, запуском первой Климатической стратегии банка в 2015 году после COP21 в Париже, введением политики энергетического кредитования в 2019 году, исключающей финансирование проектов на основе ископаемого топлива, и Дорожной картой Климатического банка в 2020 году.

"Эти шаги привели к тому, что с января 2021 года EIB стал первым многосторонним банком развития, который внедрил критерии соответствия Парижскому соглашению для всех новых финансовых операций. Укрепление нашей роли как климатического банка - это приоритет номер один в Стратегической дорожной карте Группы EIB на 2024-2027 годы. Это означает, что мы будем увеличивать инвестиции в физическую инфраструктуру, такую как соединительные линии, энергетические сети, хранилища энергии и возобновляемые источники энергии, а также усилим поддержку проектов, направленных на сохранение биоразнообразия, развитие круговой экономики и решения, основанные на природе. Мы также намерены значительно увеличить финансирование исследований и разработок, а также поддерживать всю цепочку создания ценности для новых технологий, направленных на достижение экономики с нулевыми выбросами в рамках нашей стратегии кредитования климата и энергетики.

Среднесрочный обзор Дорожной карты Климатического банка подтвердил, что Группа EIB на пути к выполнению или уже достигла своих ключевых целей, включая поддержку "зеленого" финансирования на сумму 1 триллион евро в этом десятилетии. Однако мы не остановимся на достигнутом. В настоящее время мы разрабатываем новый стратегический подход, который определит наше направление на 2025-2030 годы, и представим его на климатическом саммите COP30 в следующем году", - подчеркнул он.

Инновационные модели финансирования для повышения доступности климатических проектов

"Мы должны продвигать инновационные решения для разделения рисков, которые частный сектор не может взять на себя. Это наша ключевая роль: снижать инвестиционные риски, которые делают нашу жизнь и экономику более устойчивыми. Например, EIB тесно сотрудничает с Европейской комиссией и частным сектором для снижения инвестиционных рисков и открытия финансирования для крупных прорывных технологий, которые сделают "зеленый" переход успешным и укрепят экономическую конкурентоспособность. Мы инвестируем в "зеленую" сталь, циклические аккумуляторные гигафабрики, "зеленый" водород, технологии ветровых и солнечных панелей, а также передовые исследования и разработки.

Чтобы помочь странам освободить фискальное пространство для действий по борьбе с изменением климата, мы объявили, что предложим климатически устойчивые долговые инструменты, которые позволят развивающимся странам приостановить выплаты по кредитам, если они пострадают от стихийных бедствий. Для того чтобы освободить фискальное пространство для действий по борьбе с изменением климата, на Барбадосе Межамериканский банк развития и EIB одобрили гарантии на общую сумму 300 миллионов долларов для поддержки инновационной операции "долг за климат". Эта мера поможет Барбадосу разблокировать столь необходимые ресурсы для инвестирования в критически важные климатические проекты по адаптации, при этом сохраняя другие приоритеты, такие как социальные расходы на здравоохранение и образование", - заявил вице-президент EIB.

Кроме того, Файоль отметил, что международные рынки капитала играют ключевую роль в мобилизации "зеленого" финансирования в глобальных масштабах.

"В октябре этого года EIB отпраздновал разблокирование 100 миллиардов евро инвестиционной поддержки для мер по борьбе с изменением климата и устойчивого развития через свои "зеленые" и устойчивые облигации с 2007 года. EIB продолжит поддерживать "зеленый" переход, возглавив создание стандартизированного рынка "зеленых" облигаций. Мы работаем с Европейской комиссией над Глобальной инициативой "зеленых" облигаций, коалицией финансовых учреждений развития и многосторонних организаций, координируемых EIB. Специальный фонд с низким уровнем риска будет выступать в качестве якорного инвестора в "зеленые" облигации, выпущенные развивающимися экономиками. Подготовка этого выпуска будет поддержана технической помощью, использующей опыт EIB в этой области. Это поможет странам привлечь международные инвестиции для своих "зеленых" проектов. Ожидаемое воздействие фонда может стимулировать устойчивые инвестиции до 15-20 миллиардов евро по всему миру", - заключил он.