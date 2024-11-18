https://news.day.az/world/1708505.html Супертайфун обрушился на Филиппины - эвакуировали миллион человек - ВИДЕО Миллион жителей Филиппин эвакуировали из-за супертайфуна "Ман-И". Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters. Бедствие обрушилось на провинцию Катандуанес и перешло на самый крупный остров архипелага Лусон. Порывы ветра достигали 240 километров в час. По мощности это равносильно урагану 3-й категории. О погибших пока не сообщается.
Супертайфун обрушился на Филиппины - эвакуировали миллион человек - ВИДЕО
Миллион жителей Филиппин эвакуировали из-за супертайфуна "Ман-И".
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters. Бедствие обрушилось на провинцию Катандуанес и перешло на самый крупный остров архипелага Лусон.
Порывы ветра достигали 240 километров в час. По мощности это равносильно урагану 3-й категории. О погибших пока не сообщается. Супертайфун нанёс большой урон по инфраструктуре: оборваны линии электропередачи, затоплены дома, повалены деревья.
По информации Associated Press, провинция Катандуанес полностью осталась без электричества. За прошлый месяц Филиппины столкнулись с шестью штормами и ураганами, в результате которых погибли более 160 человек.
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