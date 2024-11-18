https://news.day.az/officialchronicle/1708356.html Президент Ильхам Алиев назначил генерального консула Азербайджана в городе Карс Замин Мамед оглу Алиев назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Карс Турецкой Республики. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев назначил генерального консула Азербайджана в городе Карс
Замин Мамед оглу Алиев назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Карс Турецкой Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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