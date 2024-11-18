https://news.day.az/world/1708506.html Эффектный водяной смерч на побережье португальского острова - ВИДЕО Эффектный водяной смерч запечатлён на побережье острова Мадейра (Португалия). Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию эти кадры:
Эффектный водяной смерч на побережье португальского острова - ВИДЕО
Эффектный водяной смерч запечатлён на побережье острова Мадейра (Португалия).
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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