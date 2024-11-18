Прожиточный минимум и критерий нуждаемости будут увеличены

Улучшение благосостояния нашего народа традиционно является приоритетом в государственном бюджете на следующий год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" в Милли Меджлисе.

Министр отметил, что социально ориентированные расходы также заложены в государственном бюджете на 2025 год.

"Для исполнения соответствующего поручения Президента в государственном бюджете на 2025 год предусмотрены средства на оплату труда, пенсий, социальных пособий. Прожиточный минимум и критерий нуждаемости планируется увеличить с 270 до 285 манатов. По сравнению с 2024 годом на расходы по социальному обеспечению и социальной защите будет выделено на 9,6 процента больше средств", - добавил министр.