https://news.day.az/hitech/1708313.html Азербайджан приобретает новую технику для разминирования В Азербайджан будет завезена новая техника для разминирования. Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, в связи с этим Агентство по разминированию Азербайджанской Республики приступило к подготовительным работам.
Азербайджан приобретает новую технику для разминирования
В Азербайджан будет завезена новая техника для разминирования.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, в связи с этим Агентство по разминированию Азербайджанской Республики приступило к подготовительным работам.
Таким образом, будут выполнены работы по закупке оборудования для разминирования, запасных частей и учебных услуг.
Организация доверила выполнение указанных работ ООО Improtex Industries и заключила с ним контракт стоимостью 2.304.864 AZN (2 миллиона 304 тысячи 864 маната).
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