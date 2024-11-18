В Азербайджане прогнозируется новый размер единовременного пособия на погребение

В следующем году прогнозируется единовременное социальное пособие на погребение в размере 960 манатов.

Как сообщает Day.Az, это отражено в бюджете на 2025 год. Отметим, фактическая средняя сумма единовременного социального пособия на погребение за 6 месяцев 2024 года составила 820 манатов.

Недавно были обнародованы доходы и расходы Фонда страхования от безработицы.