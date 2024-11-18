https://news.day.az/society/1708308.html В Азербайджане прогнозируется новый размер единовременного пособия на погребение В следующем году прогнозируется единовременное социальное пособие на погребение в размере 960 манатов. Как сообщает Day.Az, это отражено в бюджете на 2025 год. Отметим, фактическая средняя сумма единовременного социального пособия на погребение за 6 месяцев 2024 года составила 820 манатов.
В Азербайджане прогнозируется новый размер единовременного пособия на погребение
В следующем году прогнозируется единовременное социальное пособие на погребение в размере 960 манатов.
Как сообщает Day.Az, это отражено в бюджете на 2025 год. Отметим, фактическая средняя сумма единовременного социального пособия на погребение за 6 месяцев 2024 года составила 820 манатов.
Недавно были обнародованы доходы и расходы Фонда страхования от безработицы.
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