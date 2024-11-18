Цель на 2050 год прописана в климатическом законе, а в рамках системы торговли выбросами ЕС с 31 декабря 2039 года не будет бесплатных квот.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Cefic (Европейский совет по химической промышленности) Марко Менсинк в ходе панельной дискуссии на тему "Ускорение глобальной декарбонизации промышленности и энергетики - программа модернизации экономики и роста"

"20 февраля этого года пять секторов дали сигнал ЕС, что в Зеленом курсе не хватает одной части. А именно - как промышленность может это реализовать. Ключевым для нас в декарбонизации является максимальное использование возобновляемой электроэнергии. В этом мы находимся в согласии.

Но второй пункт - это инфраструктура, чтобы доставить электроэнергию на предприятия. Если говорить о практических вопросах, нам нужна поддержка в отношении электроэнергии и инфраструктуры. И еще: не будет водорода без дешевой электроэнергии, потому что водород станет слишком дорогим для использования в декарбонизации. Сначала нужна электроэнергия, а потом уже водород", - сказал он.