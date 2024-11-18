https://news.day.az/ecology/1708424.html

В рамках COP29 обсуждают тему инвестиций в навыки - ФОТО

В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Инвестиции в навыки - это обязательство в области климата, которое имеет значение". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется