https://news.day.az/ecology/1708424.html В рамках COP29 обсуждают тему инвестиций в навыки - ФОТО В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Инвестиции в навыки - это обязательство в области климата, которое имеет значение". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
В рамках COP29 обсуждают тему инвестиций в навыки - ФОТО
В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Инвестиции в навыки - это обязательство в области климата, которое имеет значение".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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