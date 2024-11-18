В рамках COP29 обсуждают тему инвестиций в навыки

В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Инвестиции в навыки - это обязательство в области климата, которое имеет значение".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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