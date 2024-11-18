Тупой и еще тупее: сын Рубика Варданяна весь в папашу

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Давид Варданян продолжает проплачивать бессмысленные статьи в зарубежных изданиях.

Day.Az представляет публикацию:

Давид Варданян - сын мошенника и преступника Рубена Варданяна - продолжает проплачивать бессмысленные статьи в зарубежных изданиях. На этот раз на Варданяне-младшем нажился французский журнальчик Le Journal du Dimanche.

В опубликованной там статейке Давидик в юбилейный сотый раз плачется о папке, обращаясь сразу и к ООН, и к странам, участвующим в COP29.

COP29, ноет отпрыск Рубика, вот-вот закончится, а никто "не потребовал от Азербайджана" освободить его папочку.

Сначала Давид писал всевозможные статьи, призывая бойкотировать COP29. Не получилось. Теперь, когда до окончания мероприятия остались считанные дни, он решил снова испытать удачу - авось прокатит.

Тупость у Варданянов в крови. Что отец в свое время, сидя в Ханкенди, проплачивал десятки, если не сотни, интервью с самим собой, рассказывал миру о "тяготах и страданиях" бедных и несчастных армян и ждал какой-то вселенской помощи, что сейчас его сын занимается полной ерундой в надежде на то, что какие-то силы могут заставить Азербайджан выпустить этих преступников из тюрьмы.

Давиду пора наконец усвоить: его папаша и остальные сепаратисты ждут приговора азербайджанского суда за совершенные ими чудовищные преступления. И единственное, в чем может быть уверен отпрыск этого "филантропа", так это то, что все эти преступники понесут справедливое наказание.