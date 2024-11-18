В Азербайджане будут лишены свободы лица, умышленно наносящие серьезный ущерб экосистеме

В отношении лиц, умышленно нанесших крупномасштабный, долгосрочный и серьезный ущерб экосистеме, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс.

Согласно изменениям, в Уголовный кодекс было добавлено понятие "экоцид".

Так, массовое уничтожение растительного или животного мира, загрязнение атмосферы, земли или водных ресурсов, а также умышленное совершение иных действий, наносящих вред экологии, и если эти действия приведут к экологической катастрофе или создадут реальную угрозу её возникновения - карается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.