Город Ханкенди сам покроет свои расходы

В 2025 году 62 города и региона будут покрывать свои расходы за счет собственных доходов, не получая финансовой помощи (субсидии) из государственного бюджета.

Как передает Day.Az, это отражено в заключении Счетной палаты по государственному бюджету Азербайджанской Республики на 2025 год.

Среди них город Ханкенди, Агдеринский, Лачинский и Зангиланский районы.

По 5 районам прогнозируется выделение 5,3 млн, финансовой помощи (дотации) из централизованных расходов госбюджета в целях регулирования местных доходов и расходов.