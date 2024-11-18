https://news.day.az/economy/1708253.html Город Ханкенди сам покроет свои расходы В 2025 году 62 города и региона будут покрывать свои расходы за счет собственных доходов, не получая финансовой помощи (субсидии) из государственного бюджета. Как передает Day.Az, это отражено в заключении Счетной палаты по государственному бюджету Азербайджанской Республики на 2025 год.
Город Ханкенди сам покроет свои расходы
В 2025 году 62 города и региона будут покрывать свои расходы за счет собственных доходов, не получая финансовой помощи (субсидии) из государственного бюджета.
Как передает Day.Az, это отражено в заключении Счетной палаты по государственному бюджету Азербайджанской Республики на 2025 год.
Среди них город Ханкенди, Агдеринский, Лачинский и Зангиланский районы.
По 5 районам прогнозируется выделение 5,3 млн, финансовой помощи (дотации) из централизованных расходов госбюджета в целях регулирования местных доходов и расходов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре