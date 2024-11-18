Вопрос финансирования борьбы с изменением климата на COP29 окажет поддержку африканским странам

В Баку мы следим за различными тематическими областями. Здесь раскрывается очень много важных и интересных вопросов, выдвигаются решения климатических проблем.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend представительница Министерства планирования и развития Эфиопии Йешиворк Ассефа Эжигу.

"Наша страна многого достигла в период с COP28 по COP29. Поэтому мы ожидаем от других развивающихся стран различных предложений по финансированию борьбы с изменением климата в различных тематических областях, касающихся адаптации и смягчения последствий, а также рынков электроэнергии и переходных процессов.

В Эфиопии богатая экологическая база и различные природные ресурсы. Поэтому наше государство делает многое в связи с изменением климата. Одной из ключевых инициатив является масштабная программа лесонасаждения и за последнее время высажено 600 миллионов саженцев деревьев.

Мы, как эфиопы - представители Африканского континента, видим, что COP29 нацелен на создание хороших условий для жизни. Считаем, что COP29 принесет много пользы, и ожидаем, что вопрос финансирования борьбы с изменением климата окажет поддержку африканским странам, а также Эфиопии", - отметила Йешиворк Ассефа Эжигу.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.