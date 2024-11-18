Вопке Хукстра рассказал о целях ЕС на ближайшие пять лет

В следующие пять лет Европейский союз сосредоточится на реализации и инвестициях, чтобы выполнить цель по сокращению выбросов как минимум на 55 процентов к 2030 году и достижению климатической нейтральности к 2050 году.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Комиссар Европейского союза по климатической деятельности Вопке Хукстра в ходе панельной дискуссии на тему "Ускорение глобальной декарбонизации промышленности и энергетики - программа модернизации экономики и роста".

"В последние пять лет наша цель была разработать и реализовать Европейский зеленый курс. Мы установили юридически обязательные цели по сокращению выбросов как минимум на 55 процентов к 2030 году и достижению климатической нейтральности к 2050 году.

В следующие пять лет ЕС сосредоточится на реализации и инвестициях, чтобы выполнить эту задачу. Мы стоим на пороге нового политического срока, и в первые сто дней мы будем обсуждать именно ту тему, которая вынесена на наше сегодняшнее обсуждение - как объединить климатические действия с экономической политикой. Мы сделаем это, представив то, что мы называем "новой сделкой для чистой промышленности".

Я убежден, что эта сделка будет стимулировать инвестиции и промышленный рост в Европе. Например, через упрощение и ускорение выдачи разрешений для чистых технологий, привлечение частного и государственного капитала, повышение квалификации работников, поддержку чистых технологий. И, что особенно важно, через обеспечение того, чтобы чистая энергия стала более доступной и более доступной по цене, потому что это в конечном итоге окажется в центре вопроса", - сказал он.