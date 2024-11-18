https://news.day.az/economy/1708281.html В Милли Меджлисе обсуждают госбюджет на 2025 год В Милли Меджлисе (парламент) началось обсуждение законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".
В Милли Меджлисе обсуждают госбюджет на 2025 год
В Милли Меджлисе (парламент) началось обсуждение законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".
Как сообщает в понедельник Day.Az, в заседании принимают участие министр финансов Самир Шарифов, министр экономики Микаил Джаббаров, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, председатель Центрального банка Талех Кязимов, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Натиг Ширинов и другие гости.
На заседание также были приглашены депутаты нескольких политических партий, представленных в парламенте Азербайджана.
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