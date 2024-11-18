В Милли Меджлисе обсуждают госбюджет на 2025 год

В Милли Меджлисе (парламент) началось обсуждение законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".

Как сообщает в понедельник Day.Az, в заседании принимают участие министр финансов Самир Шарифов, министр экономики Микаил Джаббаров, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, председатель Центрального банка Талех Кязимов, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Натиг Ширинов и другие гости.

На заседание также были приглашены депутаты нескольких политических партий, представленных в парламенте Азербайджана.