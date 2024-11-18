В Губе начинается Спортивный Фестиваль
Сегодня стартует III Спортивный фестиваль в "Спортивной столице" - городе Губе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в фестивале, который пройдет в Губинском Олимпийском спортивном комплексе, примут участие 100 спортсменов (13-15 лет) и 34 тренера.
В этом году в фестивале, организованном совместно Министерством молодежи и спорта и компанией Baku City Ring Operating Company, примут также участие спортсмены из Турции и Марокко.
На мероприятии для спортсменов будут организованы уроки вокала, актерского мастерства, танцев, английского языка, а также военно-патриотическая подготовка, скаутинг и обучение оказанию первой помощи. Также "Послы спорта" проведут мастер-классы по тхэквондо, гимнастике, дзюдо, футболу и национальным видам спорта.
В программу мероприятия входят вечера кино и дружеские встречи у костра.
22-23 ноября в парке Низами Губы будет организована концертная программа с участием известных певцов, а также образцовые выступления в различных видах спорта.
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