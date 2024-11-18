В Азербайджане увеличились стратегические валютные резервы

Подушка финансовой безопасности Азербайджана, стратегические валютные резервы, выросли в 1,6 раза с начала 2019 года по 1 ноября 2024 года, достигнув 73 миллиардов долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли.

Замминистра отметил, что в последние годы наблюдается высокая степень прозрачности экономики.

"С начала 2019 года количество трудовых договоров увеличилось до 470 тысяч, в том числе в ненефтяном, частном секторе - до 446 тысяч. Это также означает значительную прозрачность рынка труда", - добавил он.