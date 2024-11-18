Азербайджан полностью поддерживает развитие "климатического образования"

Азербайджан полностью привержен развитию "климатического образования" и созданию будущего, основанного на устойчивости.

Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе "круглого стола" в рамках COP29 на тему экологизации образования и повышения климатической грамотности - 2-й ежегодной встречи Партнерства по экологизации образования, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В Азербайджане за последние шесть лет мы предприняли шаги, чтобы интегрировать вопросы изменения климата и экологической осведомленности в нашу национальную учебную программу. Начиная с начальной школы и заканчивая средней школой, такие предметы, как естественные науки, включают в себя важные элементы, посвященные изменению климата. Например, более 25 процентов стандартов нашей учебной программы по географии непосредственно связаны с климатическими системами и устойчивым развитием. Этот комплексный подход помогает нашим учащимся понимать влияние человеческой деятельности на окружающую среду, важность использования возобновляемых ресурсов и способы защиты наших экосистем.

Мы полностью привержены развитию "климатического образования" и созданию будущего, основанного на устойчивости. Изменение климата для нас не является отдаленной проблемой - это реальность. Повышение температуры на планете, изменения погодных условий и вызовы, связанные с водными ресурсами, напоминают нам об актуальности нашей работы. Эта срочность побуждает нас сделать "климатическое образование" ключевым элементом нашей образовательной системы, готовя будущие поколения не только к адаптации, но и к лидерству в этой сфере", - сказал он.