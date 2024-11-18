Сбербанк рассказал про умный город СберСити на конференции ООН по климату

Поиск баланса между комфортом жителей мегаполисов и снижение нагрузки на экосистему, а также успешные примеры умных городов обсудили на сессии Сбера на конференции ООН по изменению климата COP29 в Баку. Мероприятие под названием "Есть ли будущее у человека в умном городе в эпоху климатического кризиса?" состоялось в российском павильоне и было организовано Сбербанком.

Стремительное развитие городов обостряет уже существующие климатические проблемы, ведь нагрузка на экосистему увеличивается, вместе с ростом населения растут и объемы углеродных выбросов. Поэтому развитие мегаполисов невозможно без новых зеленых технологий, например, системных решений по улучшению энергоэффективности, сокращению выбросов парниковых газов и управлению отходами, сообщила Татьяна Липская, старший вице-президент по ESG Сбербанка, в дискуссии про умные города на сессии Сбера. Спикеры обсудили какими характеристиками должен обладать умный, инклюзивный и устойчивый к изменению климата город, а также новые технологические решения, которые уже применяются в России, Индии, ЮАР, Бразилии, Турции и Саудовской Аравии.

По словам представителя Сбербанка, при разговоре о больших городах важно понимать, что мегаполисы создают 80% глобального ВВП, а также потребляют большую часть мировых энергетических ресурсов - на них приходится 70% эмиссий парниковых газов. "Нельзя забывать, что кроме экономических задач мы в первую очередь думаем о человеке. И большой город - это место, где нужно сформировать оптимальные, наилучшие условия для качественной жизни человека", сообщил Татьяна Липская.

По ее словам, стремительное развитие городов усугубляет климатическую и экологическую обстановку в них. Улучшить ее можно при помощи зеленых инноваций. "Без системных технологических решений, направленных на улучшение энергоэффективности, сокращение выбросов парниковых газов и управление отходами, мы не сможем гармонично продолжать развивать мегаполисы и большие городские системы", - сказала Липская. Так, одним из примеров подобных технологических решений, которое используется в развитии городской инфраструктуры, стал умный город СберСити, - новый жилой и деловой район на западе Москвы, в котором создается первая в России и крупнейшая в мире инновационная городская среда по международным стандартам зелёного проектирования.

"В мире уже есть передовые примеры умных городов. Один из них - СберСити. Сбер инициировал его строительство с нуля. Это позволило заранее спланировать и стратегически правильно выстроить инфраструктуру объектов. СберСити будет цифровым, экологичным и комфортным для людей. Предполагается, что там будет жить 65 тысяч граждан, а 70 тысяч человек будут ежедневно приезжать на работу", - рассказала Татьяна Липская.

Она подчеркнула, что еще на начальных этапах разработки умных городов уже продумывается будущее использование передовых технологий, цифровизация инфраструктуры. Как результат, умные города помогают улучшить качество жизни людей, а администрации - более эффективно управлять городским пространством. Например, в Стамбуле реализуется проект цифрового двойника города, использующий широкий набор данных и вовлекающий горожан. В Бразилии, в Сан-Паулу, активно внедряется концепция умного города, реализуются инициативы по снижению углеродного следа мегаполиса. В Индии есть масштабная программа преобразования мегаполисов, а в Африке ведётся целенаправленная работа по продвижению концепции умных городов среди муниципалитетов.