Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP29 приняла участие в дискуссиях по повышению грамотности молодежи в вопросах окружающей среды

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог по охране окружающей среды) Лейла Алиева приняла участие в дискуссиях на тему "Инвестиции в образование для устойчивости к изменению климата: раннее развитие и повышение экологической грамотности", организованных Международным союзом охраны природы и ОО IDEA в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступившая на мероприятии Лейла Алиева подчеркнула, что активное участие молодежи в решении экологических проблем играет важную роль в борьбе с изменением климата в глобальном масштабе. Основатель и руководитель ОО IDEA довела до внимания важность расширения возможностей обмена знаниями и опытом для молодежи посредством экологических образовательных и просветительских программ, а также различных международных платформ.

Коснувшись проектов и мероприятий, реализуемых IDEA, Лейла Алиева сказала, что за прошедший период организация провела ряд мероприятий, посвященных таким темам, как вопросы изменения климата и ответственного подхода молодежи к природе. Лейла Алиева подробно проинформировала участников мероприятия об организованных эколагерях, информационных кампаниях и подготовленных документальных фильмах, а также результатах проделанной работы.

Лейла Алиева отметила, что организация IDEA является членом Международного союза охраны природы с 2014 года и подчеркнула деятельность, осуществляемую в рамках межинституционального сотрудничества на протяжении 10 лет. До внимания участников дискуссии была доведена важная роль международной солидарности и сотрудничества в обеспечении стабильного и здорового будущего, а также воспитании более образованного молодого поколения.

Выступившие на мероприятии министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев, генеральный директор Международного союза охраны природы Гретель Агилар, директор по вопросам преподавания инициативы Earthday.org Брайс Джоон и молодой экоактивист, представляющий программу #Декарбонизация Глобального образовательного центра Жанина Гевара выдвинули различные мнения по теме, отметили роль экологической грамотности.