https://news.day.az/society/1708379.html В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град До утра 19 ноября в некоторых местах Баку и Абшеронского полуострова ожидаются кратковременные дожди. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Сообщалось, что существует вероятность кратковременной активизации на некоторых участках полуострова.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
До утра 19 ноября в некоторых местах Баку и Абшеронского полуострова ожидаются кратковременные дожди.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Сообщалось, что существует вероятность кратковременной активизации на некоторых участках полуострова.
В некоторых горных районах Азербайджана 19 ноября также ожидаются кратковременные дожди. Такая же погода продлится в некоторых восточных районах с вечера 19 ноября до утра 20 ноября.
В отдельных местах (Нахчыванская АР, Карабах, Восточный Зангезур, Губа-Гусар, Газах-Гянджа, Центральный-Аран, Лянкяран-Астара) возможны ливни и град. Из-за дождей ожидается повышение уровня воды в реках.
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