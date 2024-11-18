В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град

До утра 19 ноября в некоторых местах Баку и Абшеронского полуострова ожидаются кратковременные дожди.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщалось, что существует вероятность кратковременной активизации на некоторых участках полуострова.

В некоторых горных районах Азербайджана 19 ноября также ожидаются кратковременные дожди. Такая же погода продлится в некоторых восточных районах с вечера 19 ноября до утра 20 ноября.

В отдельных местах (Нахчыванская АР, Карабах, Восточный Зангезур, Губа-Гусар, Газах-Гянджа, Центральный-Аран, Лянкяран-Астара) возможны ливни и град. Из-за дождей ожидается повышение уровня воды в реках.