В Азербайджане представлена дорожная карта по энергоэффективности

На мероприятии, организованном совместно с Международным энергетическим агентством (МЭА) в рамках COP29, была представлена дорожная карта по политике энергоэффективности в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Заместитель министра энергетики Орхан Зейналов, выступая на мероприятии, отметил, что Азербайджан поддерживает международные усилия в борьбе с изменением климата, обязуется сократить выбросы парниковых газов, в настоящее время предпринимаются серьезные шаги для ускорения перехода к "зеленой" экономике, увеличения доли возобновляемых источников энергии и обеспечения энергоэффективности. Было отмечено, что энергоэффективность является одним из основных компонентов политики и стратегических документов страны в области энергетического перехода, в этом направлении сформированы правовые и нормативные рамки.

Согласно дорожной карте, разработанной в рамках программы EU4Energy Европейского союза и отражающей текущую ситуацию с политикой энергоэффективности в стране в целом, в многоквартирных жилых домах в Азербайджане потенциал энергоэффективности составляет до 50%. Реализация этого потенциала позволит сэкономить до 4,2 миллиарда кубометров газа в год, сократить выбросы углерода до 10 миллионов тонн и создать 125 тысяч новых рабочих мест.

Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями по таким темам, как будущие приоритеты в области энергоэффективности, предстоящие вызовы и решения, изучение международного опыта.