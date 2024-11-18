МИД Азербайджана о заключении Рамочной конвенции СЕ о защите нацменьшиств

Азербайджанская Республика как активная и ответственная сторона Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и как страна, хорошо известная во всем мире своей деятельностью по поощрению этнической, культурной, языковой и религиозной толерантности и доверия, в течение пятого периода мониторинга тесно сотрудничала с Консультативным комитетом Рамочной конвенции. После представления отчета за этот период делегация комитета посетила Азербайджан, встретилась с представителями национальных меньшинств, а также с представителями многочисленных соответствующих государственных структур и провела встречи в аппарате Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) и с НПО, говорится в заявлении МИД, сообщает Day.Az.

Как отмечается, несмотря на то, что в Пятом обзоре Консультативного комитета, опубликованном 18 ноября 2024 года, были отмечены усилия правительства по реализации конвенции, вызывают серьезные вопросы необоснованность ряда соображений в обзоре и отсутствие точного отражения реалий в стране. В обзоре многие положительные национальные достижения, успешная национальная политика, реформы и инициативы были проигнорированы.

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