Секретариат ООН поддержал Бакинскую глобальную платформу как инструмент для повышения климатической прозрачности

Секретариат ООН призывает страны использовать Бакинскую глобальную платформу климатической прозрачности (BTP).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Нура Хамладжи в ходе круглого стола министров по вопросам глобальной климатической прозрачности.

"Секретариат ООН по климатическим изменениям в тесном сотрудничестве с Председательством COP29 и партнерами усердно работал над предоставлением поддержки и наращиванием потенциала стран во всех регионах.

Мы разработали новые инструменты для отчетности и процедуры обзора. Мы обучили 2 тысяч экспертов и предоставили рекомендации, чтобы облегчить процесс составления отчетов.

Я выражаю признательность президенту COP29 министру Мухтару Бабаеву и его команде за то, что они сделали прозрачность приоритетом и создали Глобальную платформу климатической прозрачности BTP. Эта инициатива усилит участие в Усиленной структуре прозрачности и окажет поддержку развивающимся странам. Мы настоятельно призываем страны использовать эту платформу", - отметила она.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.