https://news.day.az/ecology/1708256.html На COP29 обсуждают ускорение глобальной декарбонизации промышленности и энергетики - ФОТО В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Ускорение глобальной декарбонизации промышленности и энергетики - программа модернизации экономики и роста". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
На COP29 обсуждают ускорение глобальной декарбонизации промышленности и энергетики - ФОТО
В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Ускорение глобальной декарбонизации промышленности и энергетики - программа модернизации экономики и роста".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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