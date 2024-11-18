Лыжники на тренинге по допингу

Члены сборной Азербайджана по лыжному альпинизму приняли участие в тренинге по допингу перед квалификационными соревнованиями к зимним Олимпийским играм.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба Федерации зимних видов спорта Азербайджана.

Мероприятие состоялось в туристическом центре "Шахдаг". Тренинг организовал Руфат Эфендиев, заместитель директора Национального антидопингового агентства Азербайджана, ответственный за вопросы науки, образования и медицины.