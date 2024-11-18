https://news.day.az/sport/1708473.html Лыжники на тренинге по допингу Члены сборной Азербайджана по лыжному альпинизму приняли участие в тренинге по допингу перед квалификационными соревнованиями к зимним Олимпийским играм. Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба Федерации зимних видов спорта Азербайджана. Мероприятие состоялось в туристическом центре "Шахдаг".
Лыжники на тренинге по допингу
Члены сборной Азербайджана по лыжному альпинизму приняли участие в тренинге по допингу перед квалификационными соревнованиями к зимним Олимпийским играм.
Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба Федерации зимних видов спорта Азербайджана.
Мероприятие состоялось в туристическом центре "Шахдаг". Тренинг организовал Руфат Эфендиев, заместитель директора Национального антидопингового агентства Азербайджана, ответственный за вопросы науки, образования и медицины.
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