Экологический тренинг от «Nar» завершился встречей с международным экспертом

В соответствии с принципами социальной ответственности и доступности, "Nar" успешно завершил международный экологический тренинг для журналистов. Организованный Обществом "Сеть Журналистов Азербайджана", тренинг завершился вручением участникам международных эко-сертификатов. Журналисты получили возможность более глубоко подготовиться к участию в конференции COP29.

После двух дней онлайн-сессий заключительный день тренинга включал личную встречу с Тейс Гадеа Лара, международным экспертом по экологическим вопросам и постоянным участником конференций COP. Во время встречи Лара и представители СМИ обсудили впечатления от конференции COP29, проводимой в Азербайджане, и поделились своим опытом.

В рамках трехдневного тренинга представители СМИ получили подробную информацию о глобальном потеплении, разработке проектов по изменению климата и эффективном управлении бюджетами. Эти знания позволили журналистам глубже анализировать темы, обсуждаемые на COP29, и профессионально освещать экологические вопросы в медиа.

Благодаря этой инициативе "Nar" подчеркивает свою приверженность принципам ESG (экология, социальная ответственность и корпоративное управление) и поддерживает роль СМИ в повышении осведомленности о проблемах изменения климата. Подробнее обо всех инициативах "Nar" в области корпоративной социальной ответственности вы можете узнать здесь.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 года "Nar" лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.