Зеленые больницы могут появиться в ближайшие пять лет

Постепенно в течение следующих пяти лет проект "Зеленые больницы" может стать абсолютно реальным.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев во время пресс-конференции в рамках COP29.

"Я упомяну два факта о влиянии изменения климата на здоровье. Во-первых, это слова генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Тедроса, который заявил, что климатический кризис является кризисом здоровья. Второе заявление состоит в том, что борьба с изменением климата должна быть усилена тремя основными столпами.

Первый столп - это развитие медицинских специалистов. Второй - внедрение новых технологий и оцифровка. А третий - это введение новой экономики.

С этого года для студентов второго курса медицинского факультета Азербайджанского медицинского университета преподается предмет "Изменение климата и здоровье". Мы верим, что устойчивое медицинское образование, основанное на современных технологиях, может улучшить быструю и скоростную реализацию этой идеи", - добавил он.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.