La Gazette du Caucase жестко раскритиковала решение Франции бойкотировать COP29, проходящую в Баку.

Как сообщает Day.Az, в своей недавней статье La Gazette du Caucase отметила, что официальное объяснение отсутствия Франции - "политические разногласия" - на самом деле таит в себе более широкую кампанию, организованную влиятельными армянскими группами. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем отказе участвовать в мероприятии, поручив представительство министру экологического перехода Аньес Панье-Рунашер, которая в итоге также бойкотировала конференцию.

"За этим дипломатическим демаршем стоит давление армянских организаций Франции, усиленное заявлениями таких политиков, как сенатор Янник Жадо, который обвинил Азербайджан в якобы "этнической чистке" армян", - говорится в статье. В публикации также отмечены схожие высказывания мэра Парижа Анн Идальго и депутата-республиканца Лорана Вокье, а французские СМИ подвергли критике сам выбор Азербайджана в качестве принимающей стороны COP29.

Издание прямо опровергло подобные утверждения, подчеркнув: "Вопреки заявлениям таких личностей, как Патрик Коэн из France Inter, назвавшего Азербайджан "диктатурой", реальность свидетельствует об обратном. В стране преобладают светскость, мультикультурализм и атмосфера открытости и единства".

La Gazette du Caucase также напоминает об историческом контексте, который нередко упускают из виду во французских дискуссиях. "Следует помнить, что именно армянские силы почти 30 лет назад вторглись на территорию Азербайджана и незаконно создали там непризнанную так называемую "республику", нарушив международное право. Освобождение Азербайджаном этих территорий в 2020 году открыло путь к их восстановлению и возвращению вынужденных переселенцев", - подчеркивается в статье.

Издание раскритиковало и предупреждение французского МИД о поездках в Азербайджан, назвав его беспочвенным. "Французские туристы, посещающие Азербайджан, неизменно отмечают радушие и уважение к французской культуре", - говорится в публикации.

В заключение La Gazette du Caucase выразила мнение, что действия Франции, поданные как поддержка Армении, на деле лишь подогревают экстремистские настроения. "Бойкот COP29 и поддержка поставок оружия в Ереван сигнализируют скорее о подготовке к новому конфликту, чем о стремлении к справедливому и долгосрочному миру", - резюмирует издание.