Азербайджанцы всё больше пользуются железнодорожным транспортом

В январе-октябре 2024 года в Азербайджане железнодорожным транспортом было перевезено 15,5 млн. тонн грузов, 6 941,7 тыс. пассажиров.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, в годовом сравнении грузоперевозки возросли на 1,3%, а пассажироперевозки на 23,6%.

За отчетный период в среднем за сутки было загружено 386, разгружено 434 вагона.

За сутки в Северном направлении железной дороги было выполнено 18,1 тыс. тонн, в Западном направлении - 4,2 тыс. тонн, в Южном направлении - 0,7 тыс. тонн загрузочно-разгрузочных работ.

Недавно стало известно, сколько участников COP29 воспользовались поездами в Азербайджане.