https://news.day.az/society/1708336.html Какой среднемесячный размер трудовых пенсий ожидается в Азербайджане в 2025 году? - ЦИФРЫ В следующем году среднемесячный размер трудовых пенсий прогнозируется на уровне 536,31 маната. Как сообщает Day.Az, это отражено в бюджете на 2025 год. Согласно проекту, 7210,53 млн. манатов будет направлено на выплату трудовых пенсий, 198,41 млн.
Какой среднемесячный размер трудовых пенсий ожидается в Азербайджане в 2025 году? - ЦИФРЫ
В следующем году среднемесячный размер трудовых пенсий прогнозируется на уровне 536,31 маната.
Как сообщает Day.Az, это отражено в бюджете на 2025 год.
Согласно проекту, 7210,53 млн. манатов будет направлено на выплату трудовых пенсий, 198,41 млн. манатов - на выплату пособий за счет взносов на обязательное государственное социальное страхование.
Недавно сообщалось, что в Азербайджане увеличивается минимальная пенсия.
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