Какой среднемесячный размер трудовых пенсий ожидается в Азербайджане в 2025 году?

В следующем году среднемесячный размер трудовых пенсий прогнозируется на уровне 536,31 маната.

Как сообщает Day.Az, это отражено в бюджете на 2025 год.

Согласно проекту, 7210,53 млн. манатов будет направлено на выплату трудовых пенсий, 198,41 млн. манатов - на выплату пособий за счет взносов на обязательное государственное социальное страхование.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане увеличивается минимальная пенсия.