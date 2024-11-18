Стали известны доходы и расходы бюджета ГФСЗ

Доходы и расходы бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2025 год прогнозируются в размере 7 676 420 000 манатов.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".

Министр отметил, что это на 726 560 000 манатов, или на 10,45 процента больше, чем в 2024 году.