В рамках COP29 в Баку проводится День человеческого развития, детей и молодежи, здоровья и образования
Сегодня в рамках COP29 в Баку проходит День человеческого развития, детей и молодежи, здоровья и образования.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня на COP29 ожидаются совместные конференции высокого уровня министерств науки и образования, труда и социальной защиты, молодежи и спорта, здравоохранения и Президентства COP29.
Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.
Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.
Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.
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