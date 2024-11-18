"Завтра нам предстоит сыграть против сильного соперника. Ожидаем очень тяжёлую игру".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил нападающий сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели.

28-летний футболист принял участие в пресс-конференции, организованной перед матчем Лиги наций УЕФА со Швецией.

"Шансы у нас небольшие, мы сделаем все возможное, чтобы добиться успеха. Конечно, мы хорошо знаем силу соперника. Хотим сыграть хорошо. Желание каждого нападающего - забивать голы. Но главное - чтобы сборная победила. Не хочу говорить о своей команде. Хотел бы завтра отличиться. Но главное - добиться хорошего результата".

Эмрели вспомнил красную карточку, которую получил в игре со Словакией. Он сказал, что взял на себя ответственность за результат в том матче:

"Не учитывая выездной матч со Словакией в Лиге наций, в других матчах сыграли хорошо. В матче с этой командой в Баку результат мог бы быть лучше, если бы я не получил красную карточку. Я несу ответственность за неудачный результат. Конечно, я сожалею, что не смог помочь команде в матче с Эстонией".

Отметим, что завтрашняя игра Швеция - Азербайджан начнется в 23:45 по бакинскому времени.