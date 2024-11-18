https://news.day.az/economy/1708471.html Сколько золота произведено в Азербайджане? За январь-октябрь текущего года в Азербайджане было произведено 2167,1 кг золота и 2703,2 кг серебра. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат страны. Согласно отчету, производство золота в стране выросло на 1,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а производство серебра снизилось на 20,3%.
Сколько золота произведено в Азербайджане?
За январь-октябрь текущего года в Азербайджане было произведено 2167,1 кг золота и 2703,2 кг серебра.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат страны.
Согласно отчету, производство золота в стране выросло на 1,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а производство серебра снизилось на 20,3%.
Напомним, что за январь-октябрь 2023 года в Азербайджане было произведено 2131,2 кг золота и 3390,2 кг серебра.
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