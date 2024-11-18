Азербайджан сделает все возможное, чтобы цели на СОР29 были достигнуты

Вопреки пропаганде, СОР29 проходит на очень высоком уровне. Приехали лидеры и высокопоставленные чиновники из западных стран, с Глобального Юга. Весь мир присутствует.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

Пропаганда не дала результатов, потому что не была глобальной. Она просто выглядела так, будто против СОР29 в Баку выступает половина мира. На самом же деле это не так. Кроме того, следует учесть, что если за мероприятием стоит Организация Объединенных Наций, ему очень сложно противодействовать. Потому что ООН не состоит только из западных стран. Скажу больше - они уже не являются самыми влиятельными, как это было в прежние времена. Но даже 50 лет назад этот перевес не был абсолютным.

Пропаганда против СОР29 была очень громкой, но она вовсе не так широка по охвату, как казалось. Занимался ею только специфический круг акторов, деятелей, которые, в принципе, всегда были в своей политической направленности против Азербайджана. Азербайджан по определенным причинам многим на Западе не нравится. Есть более общие причины, такие, как исламофобия. Есть и более узкие - связанность с армянской диаспорой и подверженность армянской пропаганде. Опять же, подобная пропаганда не всепроникающая. Есть определенный круг лиц, который ею затронут, но этот круг не представляет собой весь общественный истэблишмент. Поэтому, хотя пропаганда в медиа и кажется очень громкой, она не работает.

Всегда найдутся те, кто захотят вскочить на пропагандистский поезд и протестовать против проведения климатической конференции ООН в стране, которая добывает нефть. Тут легко придраться. Но в случае с Азербайджаном глупость такой пропаганды совершенно очевидна, потому что та часть выбросов, за которую отвечает республика, никак не может сравниться даже близко со странами, которые по долям выбросов стоят в мире на первых позициях. С теми же США.

Для Азербайджана добыча и экспорт углеводородов - это способ получить средства на переход к зеленой энергетике. Доходы от нефти, как неоднократно подчеркивал Баку, направляются как раз на нужды зеленого перехода. Таким образом Азербайджан получает возможность меньше использовать в энергетике нефть и газ, а также финансировать проекты ВИЭ. Зеленая энергетика - это дорогое удовольствие.

Реалии таковы, что полный отказ от ископаемого топлива все равно в ближайшие десятилетия будет невозможен. Иначе мир просто остановится. Экономики обвалятся и начнется полный хаос. Всем хочется, чтобы был ответ здесь и сейчас. Но мир и так уже находится в проигрышной ситуации, и делать ее еще хуже в надежде, что резкий переход станет возможным и спасет одних людей, потопив других, это плохая стратегия.

Все в мире прекрасно понимают, что невозможно в один миг отказаться от ископаемого топлива. Это длительный процесс, и ставить вопрос ребром сегодня неразумно.

Думаю, что переговоры на СОР29 идут нелегко. Ситуация с климатом ухудшается, повышение средней температуры по миру перевалило за 1,5 градуса. Это та ситуация, которой мир в рамках Парижского соглашения пытался избежать. Поэтому переговоры будут сложными. Сейчас нужно, чтобы страны могли объединиться и под эгидой азербайджанской дипломатии прийти к соглашению об инвестировании больших средств в декарбонизацию. Пора уже не просто говорить и обсуждать, а именно договариваться. Думаю, у Азербайджана есть для этого все шансы. Но тут не все зависит от нас. Договороспособность других государств будет играть огромную роль. Но я уверен, что азербайджанская дипломатия и руководство страны постараются сделать все, чтобы достичь целей СОР29.

При этом, повторю, надо оставаться реалистами. Это будут непростые обсуждения. Тяжело будет и Азербайджану, и другим государствам. Есть огромное количество моментов, деталей и подводных камней, которые надо преодолеть. Пожелаем председательству Азербайджана удачи.

С чем может быть связано отсутствие Армении на СОР29? Думаю, неучастие Армении вызвано тем, что она никак не может в постконфликтной ситуации перейти к более конструктивной подаче повестки своим гражданам. Она находится в плену у дилеммы, когда нужно отказываться от территориальных претензий к Азербайджану полностью, но из-за настроя определенных политических кругов сделать это не получается. Ереван сам оказался заложником своей риторики. Ведь очень сложно объяснять своему народу, почему ты активно подаешь иски в международные суды против Азербайджана, а при этом радостно едешь на СОР29 в Баку. Трудно объяснить, почему ты постоянно говоришь об "этнических чистках" (что абсолютная ложь), а сам отправляешься в Азербайджан, поддерживая таким образом проводимое там мероприятие. То есть делаешь противоречащие друг другу политические шаги.

Пока Армения не откажется от деструктивной риторики и лживой пропаганды, которая все еще присутствует на политическом поле, казусы будут происходить.

Конечно, Армения упустила шанс. Она упустила шанс на скорое достижение мира. В принципе, правительство Пашиняна идет по этому пути, но постоянно делает вид, что упирается руками и ногами, и это выглядит со стороны очень глупо.

Лейла Таривердиева