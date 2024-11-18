Необходимо многое сделать для развития знаний учителей в сфере изменения климата

Многое нужно сделать для развития знаний учителей в сфере изменения климата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на встрече высокого уровня по Вложению инвестиций в человеческое развитие ради климатически устойчивого будущего, проходящей в рамках COP29 в Баку.

По его словам, включив климатическое образование в национальную учебную программу, предпринимаются шаги, для гарантии понимания каждым учащимся своей роли в сохранении планеты.

"В Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы большое внимание уделяется построению устойчивых и низкоуглеродных систем образования.

Сегодня Президентство COP29 в сотрудничестве с ЮНЕСКО и международными партнерами фокусируется на интеграции измерений климата в международные оценки, такие как PISA, и трансформации систем образования, чтобы сделать их более экологичными. Это включает в себя адаптацию учебных программ, улучшение подготовки учителей и создание школ, выступающих за устойчивость и продолжительность.

Мы также можем привести в пример высшее образование. Приспосабливая наши университеты к глобальным стандартам устойчивости, мы готовим студентов стать лидерами в области устойчивости к изменению климата.

Мы предоставляем нашей молодежи зеленые навыки, необходимые для низкоуглеродной экономики. Одной из инициатив, поддерживающих это видение, является проект SABAH - Городской узел (City Hub). Этот проект является центром, в котором образование, исследования и промышленность объединяются для стимулирования инноваций и разработки устойчивых решений.

Вместе через образование, науку и партнерство мы можем создать устойчивое и инклюзивное будущее", - добавил министр.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.